Kritiek Kamer op plannen van minister Schreinemacher

Het voornemen van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om een deel van haar budget te verbinden aan Nederlandse bedrijven valt slecht in de Tweede Kamer. Ook binnen de coalitie stuit het plan op kritiek.

‘Dit riekt naar gebonden hulp’, zei Joris Thijssen (PvdA). ‘Dit streven moet van tafel.’ In het verleden is duidelijk geworden dat gebonden hulp niet werkt, aldus Alexander Hammelburg (D66). Volgens Don Ceder (ChristenUnie) leidt gebonden hulp tot afhankelijkheid van de arme landen.

De Kamer bespreekt woensdag de plannen van Schreinemacher. Zij wil dat Nederlandse ondernemingen meer gaan profiteren van ontwikkelingssamenwerking. Zij wil zich concentreren op zaken waar Nederland goed in is en wil het aantal landen verminderen dat hulp krijgt.

Proef

De minister wil een proef doen om bij investeringen in logistieke projecten te ‘streven’ naar 70 procent Nederlandse betrokkenheid. Schreinemacher noemt het geen gebonden hulp want landen worden niet verplicht om in Nederland hulpgeld te besteden. Desondanks valt het slecht bij partijen.

Met deze plannen ‘lopen we risico ons eigenbelang voorop te stellen’, vindt Ceder. Zijn collega Hammelburg vindt de grote focus in de nota op het combineren van hulp en handel niet goed. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat het niet heeft gewerkt. Ook heeft hij kritiek op de klimaatplannen van de minister.

Jan Klink van de VVD toonde zich tevreden met het gekozen beleid. Hij ziet meer pragmatisme en een beleid dat meer op handel is gericht. Hij had wel meer aandacht voor migratie gewild.