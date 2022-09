Koerssprong Biogen op Wall Street, Apple bij zakkers

Farmaceut Biogen is woensdag op de beurs in New York miljarden dollars meer waard geworden. Het aandeel schoot omhoog na de bekendmaking van positieve resultaten van een onderzoek naar een alzheimer-medicijn dat het bedrijf met het Japanse Eisai heeft ontwikkeld. De algehele stemming op Wall Street was net als op andere handelsvloeren negatief door de angst voor een recessie. Ook was er veel aandacht voor techconcern Apple, dat flink verloor.

In de eerste handelsminuten steeg Biogen bijna 40 procent. Uit een groot internationaal onderzoek bleek volgens het bedrijf dat het middel lecanemab de achteruitgang bij patiënten met alzheimer significant vertraagt. Dankzij die resultaten ligt het in de lijn van de verwachtingen dat het medicijn binnen afzienbare tijd wordt goedgekeurd voor de verkoop. Branchegenoot Eli Lilly ging in het kielzog van Biogen bijna 8 procent omhoog. Ook dit bedrijf ontwikkelt een alzheimer-medicijn.

Apple daalde 4 procent. Het technologieconcern ziet volgens persbureau Bloomberg af van eerdere plannen om de productie te verhogen van zijn nieuwste model iPhone. De vraag naar de smartphones is lager dan verwacht. Aandelen van een aantal chipbedrijven daalden ook. Qualcomm zakte 1,5 procent en Texas Instruments verloor 0,3 procent. Andere chipbedrijven als AMD en Nvidia stonden wel op winst.

Recessie

De algehele stemming op de beurzen kreeg ook een knauw door het nieuws over Apple. Het is een teken dat de hoge inflatie de vraag naar elektronica en luxeproducten raakt. Daarnaast neemt de vrees voor een wereldwijde recessie toe. De Dow-Jonesindex stond nagenoeg vlak op 29.126 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 3642 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 10.785 punten.

Lyft kon ook op belangstelling rekenen. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app kondigde aan voorlopig geen nieuw personeel meer aan te nemen met het oog op de slechtere economische tijden. Het techbedrijf steeg 0,4 procent. Entertainmentconcern Walt Disney kondigde aan vier pretparken in Florida te sluiten vanwege orkaan Ian. Het aandeel steeg evenwel 0,6 procent.

De euro was 0,9585 dollar waard, tegen 0,9619 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 79,45 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in waarde tot 86,75 dollar per vat.