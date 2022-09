Kremlin schrapt uitreisverbod mannen na mogelijke interne ruzie

Een aantal Russische media bericht dat het Kremlin wel degelijk van plan was woensdag alle weerbare mannen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar te verbieden naar het buitenland te gaan. Maar er zouden interne discussies zijn ontstaan over het effect, als gevolg van de heftige reacties in het land op het recente besluit van president Vladimir Poetin 300.000 reservisten voor de oorlog in Oekraïne op te roepen.

In de kringen van het Kremlin is geschokt gereageerd op de kennelijk onvoorziene uittocht van Russen sinds de aankondiging van de gedeeltelijke mobilisatie. De organisatie van de mobilisatie bleek bovendien al snel een chaos, omdat de met de uitvoering belaste regionale overheden de instructies verschillend interpreteerden.

Terwijl er overal in het land protestbijeenkomsten tegen de mobilisatie waren, trokken snel honderdduizenden Russen de grens over. Circa 66.000 Russen trokken naar EU-landen en vrijwel alle buurlanden kregen te maken met een enorme stroom Russen die plotseling aan de grens stond. Naar Kazachstan bijvoorbeeld zijn volgens officiële informatie 98.000 Russen vertrokken, maar volgens de Novaya Gazeta zijn het er meer dan 260.000. Georgië en Armenië meldden ook de komst van steeds meer Russen. Andere bestemmingen van inderhaast vertrekkende ‘weerbare Russen’ zijn naar verluidt onder meer Belgrado, Istanbul, Bakoe en Dubai. De exodus zou het Kremlin ertoe hebben bewogen van het algemene reisverbod af te zien.