Duitsland: schade Nord Stream kan onherstelbaar worden

De Duitse veiligheidsdiensten denken dat de schade aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee onherstelbaar kan worden als de lekken niet snel worden gedicht. Dat meldde de krant Tagesspiegel. Door de lekken komen namelijk grote hoeveelheden zout zeewater in de pijpleidingen waardoor corrosie ontstaat.

Nord Stream 1 en 2 hebben samen vier leidingen. Daarvan zijn er drie aan het lekken, twee van Nord Stream 1 en een van Nord Stream 2. Duitsland heeft een oorlogsschip gestuurd naar het gebied waar de lekken zijn ontstaan. Vermoed wordt dat sabotage is gepleegd, want er zouden ontploffingen zijn geweest bij de pijplijnen.

De Zweedse kustwacht liet weten dat het gas dat ontsnapt door de lekken niet afgevangen kan worden. De kustwacht kon niet zeggen hoeveel gas tot dusver is ontsnapt. Er is een veiligheidszone rond de gaslekken zodat de scheepvaart niet in gevaar komt.