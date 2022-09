‘Wachtkamer’ voor asielzoekers in Zoutkamp mag niet uitbreiden

De opvang is bedoeld als tijdelijke slaapplaats voor mensen die nog niet kunnen worden geregistreerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit moet voorkomen dat vluchtelingen buiten slapen. De ‘wachtkamer’ mag naar zijn maximale grootte wanneer er sprake is van ‘uitzonderlijke instroom’, maar burgemeester Henk Jan Bolding (CDA) vindt dat daar geen sprake van is, zegt een gemeentewoordvoerder na berichtgeving van RTV Noord.

De burgemeester heeft volgens de woordvoerder ‘overwogen dat die honderd extra plaatsen die het COA vraagt niet nodig zijn’. De gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp onder valt, vindt ‘dat gemeenten in de provincie Groningen op dit moment genoeg doen aan de opvang van vluchtelingen. De burgemeester vindt dat gemeenten elders in het land nu aan zet zijn.’

De deuren van het terrein gaan niet op slot. Als er asielzoekers van Zoutkamp naar Ter Apel gaan om te worden geregistreerd en daarna opvang krijgen op een andere plek in het land, komen er plaatsen vrij voor nieuwe asielzoekers, zolang het totale aantal opgevangen mensen niet boven de zeshonderd uitkomt.