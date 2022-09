Centrale bank VK grijpt in op obligatiemarkt na begrotingstumult

De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk grijpt in op de obligatiemarkt om de sterk gestegen rendementen op Britse staatsleningen omlaag te krijgen. Het is voor de Britse regering in rap tempo duurder geworden om te lenen, door zorgen over de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet van premier Liz Truss. De Bank of England (BoE) kondigde woensdag daarom aan langlopende Britse staatsleningen op te kopen om te voorkomen dat de kredietverlening stilvalt.