Deense minister: inspectie lekken Nord Stream over 1 of 2 weken

Het kan één of twee weken gaan duren voordat inspecties uitgevoerd kunnen worden aan de lekkende gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee. Dat meldde de Deense minister van Defensie Morten Bødskov vanuit Brussel. Volgens hem moet het water rond de gaslekkages eerst voldoende kalmeren om te kunnen zien wat er is gebeurd.

De lekkende pijpleidingen liggen op een diepte van ongeveer 80 meter en door de lekkages komt een grote hoeveelheid gas vrij, waardoor er flinke gebieden met borrelend water zijn. Denemarken denkt dat het zeker een week kan duren voordat al het gas in de pijpleidingen is weggelekt.

De lekkages zijn in de buurt van het Deense eiland Bornholm. Denemarken heeft een oorlogsschip en een onderzoekschip naar het gebied gestuurd. De defensieminister zei dat de veiligheidssituatie in de Oostzee erg gespannen is. Hij stelt dat Rusland een aanzienlijke militaire aanwezigheid in de Oostzee-regio heeft.

De Deense premier Mette Fredriksen heeft gezegd dat de lekkages aan Nord Stream 1 en 2 opzettelijk zijn veroorzaakt. Volgens haar kan er geen sprake zijn geweest van een ongeluk.