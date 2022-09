Jetten: kabinet kijkt naar veiligheid vitale netwerken op zee

Het kabinet kijkt naar aanleiding van de lekkages in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 ‘welke andere risico’s er zijn voor netten op zee’, zegt energieminister Rob Jetten. Het gaat daarbij om meer dan alleen gasleidingen. ‘Denk ook aan internetkabels’, aldus de bewindsman.

Volgens Jetten is het ministerie van Defensie ‘in the lead’ waar het gaat om het beschermen van vitale infrastructuur in de Noordzee en de Baltische Zee. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere Europese landen.

Duidelijk is dat de lekkages in Nord Stream 1 en 2 ‘eigenlijk alleen kunnen ontstaan door sabotage’, zegt Jetten. Wie daarachter zit wordt nog onderzocht. ‘Maar wij hebben allemaal zo onze vermoedens gezien de oorlog in Oekraïne en de energieoorlog die al een tijd met Rusland gaande is.’