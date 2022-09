Oekraïense ambassadeur houdt zich op de vlakte over ontslag

De ambassadeur van Oekraïne in Nederland Maksym Kononenko onthoudt zich van commentaar op zijn ontslag. In een reactie aan het ANP laat hij weten dat het aan de president van Oekraïne is om dit soort besluiten te nemen en dat hij ‘geen commentaar op dit politieke besluit’ kan geven.

Dinsdag werd bekend dat Kononenko is ontslagen. Het kantoor van president Volodimir Zelenski bracht het ontslag die dag naar buiten, zonder een reden te geven. Kononenko bevestigde ‘s avonds op Twitter dat ‘zijn diplomatieke missie voorbij is’. ‘Het presidentieel decreet is gepubliceerd’, aldus de Oekraïner, die ook toen geen reden gaf voor zijn ontslag. ‘Dit is niet het einde’, schreef hij wel in zijn bericht.

Kononenko stelde verder dat Nederland zijn land sinds de Russische invasie heeft gesteund. ‘En ik ben er van zeker van dat dat zo zal blijven. Want wij delen dezelfde waarden, we vechten samen voor een vreedzame toekomst op dit continent.’

Reden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat woensdag desgevraagd weten ‘geen rol’ te hebben in het ontslag van Kononenko. Over de reden van het ontslag kan een woordvoerder ook niets zeggen. ‘Het besluit om een ambassadeur te plaatsen is aan een land zelf, het besluit om die terug te trekken ook’, aldus de woordvoerder van het ministerie. De ervaringen met de ambassadeur waren ‘goed’ volgens de zegsvrouw, die geen oordeel wil geven over het besluit hem te ontslaan.

Ook een medewerker van de ambassade zegt woensdag geen commentaar te geven op het besluit en ook niets te kunnen zeggen over de aanstelling van een eventuele nieuwe ambassadeur.

Aanstelling

De Oekraïense ambassadeur zat nog maar kort op zijn post in Nederland. Vlak na zijn aanstelling in februari vielen de Russen zijn thuisland binnen. Als ambassadeur heeft Kononenko contact onderhouden met het Nederlandse kabinet over de oorlog. Maandag had hij nog contact met een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Veiligheid over Oekraïense vluchtelingen in Nederland, zo meldde hij eerder op Twitter.

Nederland steunt - net als veel andere landen - Oekraïne met veel geld en middelen, zoals wapentuig, om zich te verdedigen tegen de Russische bezetter.