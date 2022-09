Doden en gewonden bij Israëlische actie op Westoever

Israëlische troepen hebben vier Palestijnen gedood bij een actie in Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn er meer dan veertig gewonden gevallen.

De Israëlische politie bevestigt dat er een aanval plaatsvond op twee Palestijnen, die verantwoordelijk zouden zijn voor aanslagen. Toen de Israëliërs een gebouw hadden omsingeld, zouden de verdachten het vuur hebben geopend. Daarbij is ook een explosief afgegaan. Een Palestijnse militiegroep zegt dat een van de dodelijke slachtoffers de broer is van iemand die een aanslag in Tel Aviv heeft gepleegd. Daarbij vielen drie doden.

In de stad Jenin laaien de spanningen tussen Israël en de Palestijnen vaak op. Bij de stad staat een vluchtelingenkamp, dat onder Israëliërs bekendstaat als een bolwerk van Palestijnse milities. Het Israëlische leger doet regelmatig invallen waarbij mensen om het leven komen.