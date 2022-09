CDA wil maatregelen tegen omroep ON, ‘bestuurlijke moed ontbreekt’

Het CDA vindt dat staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) maatregelen neemt tegen omroep Ongehoord Nederland (ON), blijkt uit Kamervragen van de CDA-fractie. Volgens indiener Lucille Werner lijkt het er nu op ‘alsof de bestuurlijke moed ontbreekt’ op te treden tegen ON.

De omroep kwam meermaals in opspraak, onlangs nog omdat een compilatie van internetfilmpjes werd getoond waarin mensen van kleur witte mensen in elkaar slaan. Presentator Raisa Blommestijn sprak over ‘blanken die door negers in elkaar worden geslagen’.

Werner spreekt van een ‘beschamende uitzending’ die ‘duidelijk een grens over is gegaan’. Voor ‘dit soort geluiden’ zou volgens Werner geen plek mogen zijn in het omroepbestel. Zij wil weten wie verantwoordelijk is om te toetsen of ON zich houdt aan de voorwaarden die zijn gesteld voor toelating tot het bestel. Zij wil weten welke taken en bevoegdheden de NPO Ombudsman, het Commissariaat voor de Media en de staatssecretaris zelf hebben in de zaak. Vaak verwijzen zij naar elkaar als de roep tot optreden klinkt.

Uslu zit tot dusver op de lijn dat zij pas wil ingrijpen als ON twee keer een sanctie heeft gekregen van het Commissariaat. Daarna is zij zelf bevoegd om in te grijpen, stelde zij eerder. Uslu zei meermaals geen invloed te willen uitoefenen op de inhoud van programma’s van de publieke omroep.