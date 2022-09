Zware verliezen op Amsterdamse beurs door recessievrees

De aandelenbeurs in Amsterdam beleeft woensdag een slechte dag nu de vrees voor een wereldwijde recessie steeds groter wordt. De AEX-index noteerde diep in de min, met aandelen die doorgaans sterk meebewegen met economische krimp of groei als grootste verliezers. Ook chipbedrijven daalden hard na tegenvallend nieuws over de nieuwste iPhones van Apple.