Bezette Oekraïense gebieden vragen Poetin officieel om inlijving

De door Rusland geplaatste autoriteiten in de bezette Oekraïense regio’s Loehansk en Cherson hebben een verzoek tot toetreding gedaan bij de Russische Federatie. Ze vragen president Vladimir Poetin officieel of hun gebieden ingelijfd kunnen worden door Rusland, nadat een overweldigende meerderheid van de inwoners daarvoor gestemd zou hebben.

Volgens de officiële uitslagen van de referenda heeft 98 procent van de stemmers in Loehansk voor toetreding gestemd en 87 procent van die in Cherson. Volgens Oekraïne en westerse bondgenoten stond de uitslag al vast voordat werd gestemd en heeft Rusland de volksraadplegingen gebruikt als rechtvaardiging voor de invasie. In de andere twee regio’s waar gestemd werd, Donetsk en Zaporizja, waren de uitslagen vergelijkbaar.

De Russische leiders van Cherson en Loehansk zeggen deze stap te nemen op basis van ‘de beslissing van het volk’ en de ‘historische keuze’ die gemaakt is.

Russische media berichtten dat Poetin de annexatie van de bezette gebieden vrijdag zal aankondigen tijdens een toespraak in de Doema, het Russische parlement. Diezelfde Doema zou 3 en 4 oktober bijeenkomen om de toetreding van de vier regio’s te bespreken.