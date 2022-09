Waarschuwing: kabinet niet voorbereid op zware scenario’s corona

Het kabinet is ‘onvoldoende voorbereid op zwaardere scenario’s’ als het aantal coronabesmettingen in het najaar en de winter ver oploopt, ‘terwijl het niet uitgesloten is dat die scenario’s zich gaan voordoen’. Dat zegt Jolande Sap. Zij is voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), dat het kabinet moet adviseren over de gevolgen van coronamaatregelen voor de samenleving.

Het MIT komt donderdag met zijn eerste advies aan de overheid. In een briefing aan de commissie-Volksgezondheid van de Tweede Kamer deelde Sap alvast een paar punten. Ze constateert onder meer dat het kabinet wel plannen heeft voor sectoren, maar niet voor ‘mensen in kwetsbare posities’, zoals jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Het is essentieel dat de overheid zich daar alsnog op voorbereidt’, aldus Sap.

Ze adviseert ook om het coronatoegangsbewijs achter de hand te houden. ‘Dan is dit klaar als je hem nodig hebt. We zijn terughoudend, want het toegangsbewijs is een inbreuk op rechten. Maar als de consequentie zou zijn dat anders een sector gesloten zou moeten worden, moet je dit in je gereedschapskist hebben om zorgvuldig te overwegen.’

Sap zegt verder dat de overheid zich wel voorbereidt op maatregelen voor sectoren, zoals de horeca en het onderwijs, maar niet voor de overheid zelf, zodat ‘essentiële diensten’ kunnen blijven draaien. Sap denkt daarbij aan publieke dienstverlening. Ook wil het MIT dat de overheid een maatschappelijk debat organiseert over ‘belangrijke morele dilemma’s, zoals de afweging tussen het acuut redden van levens en het beschermen van levenskwaliteit op de lange termijn’.