NAVO noemt lekkages Nord Stream sabotage

Ook de NAVO gaat ervan uit dat de lekkages aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 opzettelijk zijn veroorzaakt. In een bericht op Twitter zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg de ‘sabotage’ te hebben besproken met de Deense minister van Defensie.

‘We hebben de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen besproken met minister Morten Bødskov van onze gewaardeerde bondgenoot Denemarken. We spraken over de bescherming van kritieke infrastructuur in NAVO-landen’, luidt de boodschap.

Deze week werden drie lekkages aan de pijpleidingen in de Oostzee bij Zweden en Denemarken ontdekt. Het vermoeden van opzet werd steeds sterker. Zo mat de Zweedse seismologische dienst maandag krachtige ontploffingen bij Nord Stream 1 en 2. Bovendien liggen de pijpen zo diep onder water en zijn de lekkages zo groot dat een ongeluk onwaarschijnlijk is.

Europese Commissie

De Europese Commissie sprak ook van vermoedelijke opzet en wil de eigen energie-infrastructuur extra bewaken. Dinsdag verklaarde de Deense premier Mette Fredriksen al dat de schade opzettelijk is veroorzaakt.

Nord Stream 1 en 2 lopen van Rusland naar Duitsland, maar leverden voor het incident beide geen aardgas. Wel zat er gas in de leidingen.

Het Duitse goedkeuringsproces van Nord Stream 2 werd kort voor de Russische inval in Oekraïne stopgezet. Rusland draaide onlangs Nord Stream 1 voor onbepaalde tijd dicht. Dat zou formeel wegens ongeplande reparatiewerkzaamheden nodig zijn, maar Europese landen gaan ervan uit dat dit een vergelding is voor de Europese steun aan Oekraïne.