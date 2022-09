Van Dissel: voorlopig geen nieuwe coronamaatregelen nodig

Het is voorlopig niet nodig om nieuwe maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De basismaatregelen, zoals handen wassen en bij een positieve test in quarantaine gaan, zijn voldoende. Dat adviseert Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In een presentatie aan de commissie-Volksgezondheid van de Tweede Kamer zegt Van Dissel woensdag dat de ‘thermometer’ op het laagste niveau staat. Met die thermometer houdt de overheid de stand van de epidemie in de gaten. Het is de opvolger van de risiconiveaus. Als de thermometer op het laagste niveau staat, is de druk op de zorg en de samenleving beperkt en blijft dit voorlopig waarschijnlijk ook het geval.

Het RIVM meldde dinsdag dat het aantal positieve tests stijgt en dat de verwachte najaarsgolf van het coronavirus mogelijk is begonnen. Het aantal opnames in ziekenhuizen stijgt ook, vooral onder ouderen. Die groep kan sinds vorige week met voorrang een herhaalprik krijgen.