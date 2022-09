Spionnen: Noord-Korea heeft eerste kernproef in jaren voorbereid

Het regime van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zorgt al jaren voor internationale onrust door ballistische raketten te testen en aan kernwapens te werken. De internationale gemeenschap heeft Noord-Korea zware sancties opgelegd, maar daarmee kwam geen einde aan de wapenprogramma’s. Het geïsoleerde land voerde afgelopen zondag nog een rakettest uit.

Zuid-Koreaanse parlementariërs zijn nu geïnformeerd dat voorbereidingen voor een nieuwe nucleaire test in hun buurland zijn afgerond in testgebied Punggye-ri. Daar zijn sinds 2006 al zes ondergrondse kernproeven uitgevoerd. Als weer een test plaatsvindt, zal de timing volgens de Zuid-Koreaanse spionnen waarschijnlijk afhangen van gebeurtenissen in China en de Verenigde Staten.

Kernproef

Een parlementariër zei tegen Yonhap dat de kernproef volgens de NIS gehouden kan worden in de periode tussen het volgende partijcongres van de Chinese communisten en de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. China staat bekend als belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea dat de VS ziet als grootste rivaal.

Een diplomatieke oplossing voor de onrust over de Noord-Koreaanse wapenprogramma’s lijkt nog altijd ver weg. De Verenigde Staten deden tijdens het presidentschap van Donald Trump een poging met Kim te onderhandelen over zijn kernwapens, maar dat leidde niet tot een doorbraak.

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris wordt donderdag verwacht in het zwaarbewaakte grensgebied tussen het democratische Zuid-Korea en het stalinistisch bestuurde Noord-Korea. In die regio zijn ook veel Amerikaanse militairen gelegerd. Harris is de hoogste Amerikaanse functionaris die de zogeheten gedemilitariseerde zone bezoekt sinds Joe Biden aantrad als president.