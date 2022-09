Zweden benadrukt dat lekkage Nord Stream geen aanval op land is

‘Dit is geen aanval op Zweden, want het is niet in ons territorium’, zei Linde. ‘Het is een internationaal incident.’

Deze week werden drie lekkages aan de pijpleidingen onder de Oostzee bij Zweden en Denemarken ontdekt. Het vermoeden van opzet werd steeds sterker. Zo mat de Zweedse seismologische dienst maandag krachtige ontploffingen bij Nord Stream 1 en 2. Bovendien liggen de pijpen zo diep onder water en zijn de lekkages zo groot dat een ongeluk onwaarschijnlijk is.

Volgens Denemarken en Zweden deden de explosies zich buiten hun territoriale wateren voor. De Verenigde Staten hebben hulp aangeboden voor het onderzoek naar de toedracht van de schade aan de gaspijpleidingen.

De Europese Commissie meldde erg verontrust te zijn door de lekkages, die ook volgens Brussel opzettelijk zijn veroorzaakt. ‘Veiligheids- en milieukwesties hebben nu de grootste prioriteit. Deze incidenten zijn geen toeval en raken ons allemaal’, schrijft het dagelijks bestuur van de Europese Unie. ‘Iedere opzettelijke verstoring van de Europese energie-infrastructuur is onacceptabel en kan rekenen op een robuuste en verenigde reactie.’

De Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkēvičs betuigde op Twitter steun voor Denemarken en schreef: ‘Het lijkt erop dat we een nieuwe fase van hybride oorlogsvoering ingaan.’