EU: referenda in Oekraïne zijn illegaal en de uitslagen vervalst

De referenda die de afgelopen dagen in het zuidoosten van Oekraïne zijn gehouden over aansluiting bij Rusland zijn ‘illegaal en de uitslagen zijn vervalst’. Dit zei de buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Josep Borrell. De stembusgang in door Rusland bezette delen van Oekraïne is ‘een nieuwe schending van de territoriale onschendbaarheid van Oekraïne’, aldus Borrell.