EO maakt serie over Nederlands slavernijverleden

De EO werkt aan een jeugdserie over het Nederlandse slavernijverleden. Kofi’s Tori wordt gedraaid in Suriname en is vanaf 10 november te zien op Zapp.nl en het YouTube-kanaal van NPO Zapp. Een preview van de serie is half oktober te zien op het festival Cinekid in Amsterdam, maakte de omroep woensdag bekend.

In Kofi’s Tori deelt Kofi, een 14-jarige tot slaaf gemaakte tiener, vloggend zijn verhaal. Hij vertelt over het leven op de plantage, zijn broer, zijn baas, over verliefd zijn als tot slaaf gemaakte, zijn verleden en uiteindelijk zijn vluchtpoging.

Kofi, de hoofdrol in de online jeugdserie, wordt vertolkt door Daniël Kolf. De acteur, bekend van onder meer De Libi, groeide op in Suriname en verhuisde in 2015 naar Nederland. ‘De serie vertelt een belangrijk stukje geschiedenis, het slavernijverleden’, stelt Kolf. ‘Omdat we het verhaal vloggend en via socials delen is het straks te zien voor een nieuwe generatie. De toekomst moet haar verleden kennen, zodat deze zich niet zal herhalen.’