Kinderen langs de deur voor jaarlijkse kinderpostzegelactie

Zo’n 140.000 kinderen van de basisschool gaan vanaf woensdag weer langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen. Donald Duck en andere bekende figuren uit het gelijknamige Nederlandse weekblad staan dit jaar op de zegels vanwege het zeventig jarig bestaan van het tijdschrift Donald Duck. Onderwijsminister Dennis Wiersma geeft het startsein. Op basisschool de Drie Linden in Den Haag plaatst hij de eerste bestelling.

Het thema van de 74e editie van de kinderpostzegelactie is dit jaar ‘Geef kinderen wind mee’. De organisatie wil de opbrengst gebruiken voor kinderen die vastlopen op school of iets anders vervelends hebben meegemaakt. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding of een speciale training krijgen.

De kinderpostzegelactie loopt dit jaar tot en met 5 oktober. Behalve de velletjes zegels kunnen mensen onder meer ook feestdagenkaarten kopen of een shopper van Donald Duck.

Vorig jaar bracht de kinderpostzegelactie 8.526.365 euro op. Dat was 1 miljoen meer dan in 2020.