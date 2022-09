Amerikaans-Russische missie naar ISS uitgesteld om orkaan Ian

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de lanceerdatum van de Crew 5-missie naar het internationale ruimtestation ISS verschoven vanwege de orkaan Ian die de staat Florida nadert. De lancering stond gepland voor aanstaande maandag vanaf het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat, maar in een verklaring zegt NASA nu dat de SpaceX-raket op zijn vroegst dinsdag 4 oktober om 12.23 uur (lokale tijd) wordt gelanceerd. Mogelijk wordt de lancering zelfs nog een dag verschoven.

‘De veiligheid van onze crewleden, grondpersoneel en onze apparatuur zijn uiterst belangrijk voor NASA en SpaceX’, zegt de ruimtevaartorganisatie in de verklaring. ‘Missieteams zullen de impact van Ian op NASA’s Kennedy Space Center blijven volgen en kunnen de lanceringsdatum indien nodig opnieuw aanpassen’. Orkaan Ian komt naar verwachting woensdagavond plaatselijke tijd aan land aan de westkust van Florida.

Het is de bedoeling dat met de Crew 5-missie voor het eerst een Rus aan boord stapt van een Amerikaanse SpaceX-raket. Die primeur gaat naar de vrouwelijke kosmonaut Anna Kikina. De gezamenlijke Amerikaans-Russische vlucht naar het ISS vindt plaats in een periode van grote spanningen tussen Washington en Moskou door de Russische oorlog in Oekraïne. NASA liet eerder weten dat zo de continuïteit van de activiteiten in het station moet worden gewaarborgd.

Andere deelnemers aan de missie zijn de Amerikanen Nicole Mann en Josh Cassada en de Japanner Koichi Wakata. Ze gaan naar het ruimtestation voor een zes maanden durende onderzoeksmissie.