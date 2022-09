VS steunen Oekraïne met nieuw wapenpakket van 1,1 miljard dollar

De Verenigde Staten bereiden een nieuw wapenpakket voor ter waarde van 1,1 miljard dollar (ruim 1,1 miljard euro) om Oekraïne te steunen in de oorlog tegen Rusland. Volgens Amerikaanse officials wordt de steun binnen enkele dagen officieel aangekondigd.

Het nieuwe pakket zal onder meer Himars-raketinstallaties, bijgaande munitie, anti-dronesystemen en radarsystemen bevatten. Daarnaast zijn ook reserveonderdelen en geld voor trainingen en technische ondersteuning inbegrepen.

De VS hebben sinds het uitbreken van de oorlog al ruim 15 miljard dollar aan militaire steun aan Oekraïne gegeven.

Naast een nieuw wapenpakket, bereidt Washington ook nieuwe sancties tegen Rusland voor. Aanleiding voor de sancties zijn de referenda in vier bezette regio’s in Oekraïne over aansluiting bij Rusland. Russische officials claimen dat de inwoners met overweldigende meerderheid hebben gestemd voor annexatie. Oekraïne en westerse bondgenoten zien de referenda echter als schijnvertoningen waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond.