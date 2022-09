SCP: ander beleid nodig om vrouwen meer te laten werken

Het beleid richt zich nu vooral op moeders van jonge kinderen, constateert het SCP. Maar de groep vrouwen met oudere kinderen maakt volgens het onderzoeksinstituut de helft uit van alle in deeltijd werkende vrouwen. Het SCP spreekt van ‘een vergeten groep’ die, als ze meer gaan werken, het aandeel vrouwen in bijvoorbeeld hoge functies kan vergroten. Ook kunnen zij een bijdrage leveren aan het verhelpen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Om dat te realiseren is volgens het SCP meer nodig dan verlofregelingen en kinderopvang. Bijvoorbeeld meer werken lonender maken. Daarbij is het volgens het planbureau wel de vraag of het plan van het kabinet om een voltijdsbonus in te stellen meer vrouwen aan het werk krijgt. Het SCP denkt dat deeltijdwerken daarvoor te diep in de samenleving is ingesleten.