VVD twijfelt over eenvoudiger wijzigen geslachtsregistratie

Regeringspartij VVD twijfelt over een wetswijziging die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudiger hun geslacht kunnen laten veranderen in het register van de burgerlijke stand. Betrokkenen - vanaf 16 jaar - hoeven daarvoor straks niet meer een verklaring van een deskundige te overhandigen, zoals nu nog het geval is. Tweede Kamerlid Ulysse Ellian van de liberalen mist in de nieuwe procedure een gesprek over de (juridische) gevolgen van zo'n besluit, als "bescherming tegen lichtzinnigheid".

Ellian wil een betere onderbouwing van het kabinet waarom hier niet voor is gekozen. Voor die tijd wil hij nog niet zeggen of zijn fractie het wetsvoorstel gaat steunen of niet. Zonder steun van de grootste partij is het onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel erdoor komt. Uit het debat dinsdagavond blijkt vooralsnog steun van D66, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en BIJ1. Een aantal partijen kwam nog niet aan bod in het debat, dat aan het einde van de avond werd afgebroken en woensdag wordt voortgezet.

Van de coalitiepartijen is het CDA, dat er ook niet uit is, nog niet aan de beurt geweest. ChristenUnie is tegen, terwijl D66 voorstander is en nog een stapje verder wil gaan.