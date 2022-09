Russen claimen grote overwinning in referenda

Nadat in drie bezette regio’s in Oekraïne alle stemmen zijn geteld in de referenda over aansluiting bij Rusland, claimen Russische officials dat de inwoners met overweldigende meerderheid hebben gestemd voor annexatie. ‘De referenda zijn voorbij. De resultaten zijn duidelijk. Welkom thuis, in Rusland’, zei vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad en voormalig president Dmitri Medvedev volgens persbureau TASS.

Meer dan 98 procent van de stemmers in Loehansk sprak zich uit voor annexatie, in Zaporizja was dit ruim 93 procent en in Cherson 87 procent. In de regio Donetsk waren nog niet alle stemmen geteld, maar ook daar stemden met bijna 95 procent de meeste mensen voor. De door Moskou benoemde bezettingsautoriteiten kunnen nu een formeel verzoek indienen bij de Russische president Vladimir Poetin om deel uit te gaan maken van Rusland. Het Kremlin had al aangegeven dat dit snel kon gebeuren.

Oekraïne en westerse bondgenoten hebben de referenda al meermaals gekenmerkt als schijnvertoningen waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond.