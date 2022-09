Harbers zoekt steun van landen in MH17-procedure tegen Rusland

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft in de Canadese stad Montreal andere landen om steun gevraagd in de klachtenprocedure die tegen Rusland loopt vanwege de ramp met MH17. Op de vergadering van de burgerluchtvaartorganisatie ICAO vroeg Harbers aandacht voor de procedure in de hoop Rusland weer aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Eerder dit jaar diende Nederland samen met Australië een klacht in bij de ICAO tegen Rusland, nadat het land had geweigerd verder te onderhandelen. Nederland wil dat Rusland verantwoording aflegt voor het neerhalen van het passagierstoestel en een schadevergoeding betaalt.

De ICAO-raad kan oordelen dat Rusland verantwoordelijk is voor de vliegramp in juli 2014, waarbij 298 mensen om het leven kwamen. Het zogeheten Joint Investigation Team, dat onderzoek deed naar de ramp, concludeerde in 2018 dat het vliegtuig door een Russische Buk-raket uit de lucht is geschoten toen het boven oost-Oekraïne vloog.

Harbers zegt dat Rusland hiermee het Verdrag van Chicago heeft geschonden, waarin staat dat aangesloten lidstaten de veiligheid van de burgerluchtvaart moeten waarborgen. "We menen ook dat de ICAO-Raad bevoegd is om deze zaak op te pakken en de Russische Federatie terug naar de onderhandelingstafel te sturen", aldus Harbers.