Dochter van Iraanse ex-president aangehouden

In Iran is dinsdag de dochter van oud-president Akbar Hashemi Rafsanjani opgepakt omdat ze tot protesten zou hebben aangezet, meldde het Iraanse persbureau Tasnim. ‘Faezeh Hashemi is gearresteerd in het oosten van Teheran door veiligheidsagenten omdat ze relschoppers tot straatprotesten heeft aangezet.’

In Iran wordt al twaalf dagen geprotesteerd na de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige vrouw stierf eerder deze maand nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften in het land.

Hashemi, een activist voor vrouwenrechten, kwam al vaker in aanvaring met de wet in de islamitische republiek. Deze zomer werd ze nog beschuldigd van propaganda tegen de republiek en van godslastering op sociale media.

Sinds de bekendmaking van Amini’s dood op 16 september is het onrustig in Iran, met als gevolg zeker 41 doden. In heel het land worden demonstraties gehouden, vooral ‘s nachts. Er zijn vrouwen die hun haar afknippen en hun hoofddoeken verbranden. Naast betogers zijn ook journalisten en advocaten opgepakt.