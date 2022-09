IMF: Britse begrotingsmaatregelen zullen ongelijkheid vergroten

‘Wij volgen de recente economische ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk op de voet en zijn in gesprek met de autoriteiten’, aldus een woordvoerder van de in Washington gevestigde kredietverstrekker in een verklaring per e-mail. ‘Gezien de hoge inflatiedruk in veel landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, bevelen wij op dit moment geen grote en ongerichte begrotingspakketten aan.’

Volgens het IMG is het belangrijk dat het begrotingsbeleid niet haaks staat op het monetaire beleid. De aard van de Britse maatregelen zal de ongelijkheid waarschijnlijk vergroten, zo klonk het.