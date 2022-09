Turkse banken stoppen met Russisch betaalsysteem Mir na druk VS

Turkse banken zijn gestopt met het ondersteunen van het Russische betaalsysteem Mir. Dat is gebeurd onder druk van de Verenigde Staten, die banken waarschuwden om geen nieuwe overeenkomsten aan te gaan of nieuwe contracten te sluiten met Mir. Een tweetal Turkse banken had eerder al aangegeven met Mir te stoppen. Nu komen daar ook staatsbanken Halkbank, TC Ziraat Bankasi en Vakiflar Bankasi bij.

Rusland begon in 2015 met het ontwikkelen van zijn eigen binnenlandse betalingssysteem na een eerste reeks westerse sancties. Die werden ingesteld na de Russische annexatie van de Krim het jaar ervoor. De inspanningen resulteerden in de oprichting van een kaartbetalingssysteem genaamd Mir. Maar deze kaarten worden niet overal ter wereld geaccepteerd. Het Mir-betalingssysteem is momenteel beschikbaar in een handvol landen, waaronder Belarus en Kazachstan. Het betalingssysteem is populair bij Russische toeristen.

Turkije legde Russische instellingen geen sancties op in reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne. President Recep Tayyip Erdogan zei na een ontmoeting op 5 augustus met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin nog dat het systeem het toerisme tussen beide landen vergemakkelijkt. Niettemin zou Erdogan vorige week met zijn minister van Financiën over alternatieven voor Mir hebben gesproken.

100 miljoen Mir-kaarten

De Russische autoriteiten zouden graag zien dat de kaarten in het buitenland worden geaccepteerd. Dat zou de financiële problemen verminderen waarmee Russen nu op reis worden geconfronteerd.

In de afgelopen zeven jaar zijn meer dan 100 miljoen Mir-kaarten uitgegeven. Dat betekent dat meer dan de helft van de Russische bevolking er een heeft, aldus de cijfers van de uitgever van de kaart. Een deel van de bevolking heeft geen keuze. Werknemers in de publieke sector en gepensioneerden hebben een Mir-kaart nodig om overheidsgeld en uitkeringen te ontvangen. Verschillende Russische banken zeggen als alternatief ook te werken aan de uitgifte van kaarten met het Chinese Union Pay.