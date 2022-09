Comeback Hamburglar, Birdie en Grimace in Happy Meal McDonald’s

Fastfoodketen McDonald’s gaat terug in de tijd met zijn Happy Meals. Het Amerikaanse bedrijf laat bekende figuurtjes die vroeger in de maaltijdboxen zaten, zoals Hamburglar, Birdie en Grimace, een comeback maken. De drie krijgen gezelschap van Cactus Buddy, een nieuw figuurtje dat gebaseerd is op samenwerkingspartner Cactus Plant Flee.

De retro-figuurtjes zijn vanaf 3 oktober in de Verenigde Staten weer te vinden in de Happy Meals, samen met de alom bekende hamburger, kipnuggets, frietjes, drinken en een toetje. Ook wordt in gelimiteerde oplage andere merchandise verkrijgbaar, zoals hoodies. Het bedrijf is ook van plan t-shirts en andere items weg te geven via de McDonald’s app.

‘We nemen een van de meest nostalgische McDonald’s-ervaringen en verpakken die letterlijk op een nieuwe manier die hyperrelevant is voor onze volwassen fans,’ zei Tariq Hassan, de marketingbaas van McDonald’s USA in een verklaring. Het bedrijf was niet direct bereikbaar voor commentaar over de reden waarom de iconische figuren in een nieuw jasje zijn gestoken.

McDonald’s introduceerde de kleurrijke Happy Meal-boxen in 1979. Populaire figuurtjes waren destijds een vriendelijk paars monster, Grimace, een hamburgervreter, Hamburglar, en McDonald’s eerste herkenbare vrouwelijke personage, Birdie the Early Bird. Deze figuren kwamen ook in tv-reclames en de filialen van McDonald’s voor, samen met de mascotte van het bedrijf, Ronald McDonald.

Het bedrijf is de afgelopen jaren andere samenwerkingsverbanden aangegaan om zogeheten McDonaldland-figuren te commercialiseren. Zo werd eerder samengewerkt met Funko Pop!, dat poppensets op de markt bracht.