Noorwegen voert beveiliging olie- en gasinstallaties op

Noorwegen voert de beveiliging van zijn olie- en gasinstallaties op na gaslekken in de Oostzee en meldingen van drone-activiteiten in de Noordzee. Dat zei de Noorse minister van energie dinsdag.

Europa onderzoekt de oorzaak van grote lekken in twee Russische pijpleidingen die sinds dinsdag gas in de Oostzee spuwen. Zweden is al een vooronderzoek gestart naar mogelijke sabotage van de infrastructuur middenin een energieconflict. ‘Op basis van de informatie die we tot nu toe hebben gezien, wijst veel op sabotage’, zei de Noorse minister van Olie en Energie Terje Aasland in een verklaring. De regering is in overleg met strijdkrachten en exploitanten van olie- en gasinstallaties, zowel op het land als op zee, zei hij.

Op maandag drong de Noorse autoriteit voor de veiligheid van olie en gas al aan op grotere waakzaamheid vanwege ongeïdentificeerde drones die in de buurt van Noorse offshore olie- en gasplatforms waren gezien. Daarbij werd gewaarschuwd voor een groter risico op ongelukken of opzettelijke aanvallen.

Grootste gasleverancier van Europa

Na de scherpe daling van de Russische gasleveringen dit jaar als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is Noorwegen nu de grootste gasleverancier van Europa. Het land is ook een belangrijke olieproducent, met een gecombineerde productie van meer dan 4 miljoen vaten olie-equivalent per dag.

Gassco, de beheerder van het Noorse gasleidingsysteem, zei dat het de situatie ‘zorgvuldig’ volgt. ‘We krijgen voortdurend bijgewerkt advies van de autoriteiten’, aldus een woordvoerder.