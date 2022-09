Ondernemers letten scherp op toename coronabesmettingen

Ondernemers zijn alert op het oplopende aantal coronabesmettingen. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijk om de epidemiologische situatie scherp in de gaten te houden, vooral om te voorkomen dat het virus weer massaal om zich heen grijpt.

Volgens het RIVM neemt het aantal positieve coronatests toe en is mogelijk sprake van ‘het begin van de verwachte Covid-najaarsgolf’. De ondernemerslobby stelt dat volgens de nieuwe coronathermometer van het Rijk de impact op de samenleving en de zorg door de ziektelast van het virus laag is. ‘Belangrijk is dat dit zo blijft en dat we komende tijd, zoals het RIVM terecht aangeeft, extra aandacht houden in de hele samenleving voor het naleven van de basisregels’, zo klinkt het.

Vanwege de stijging en de vooruitzichten vraagt het RIVM ‘extra aandacht voor vaccineren, testen en de andere basisadviezen’.