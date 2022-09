Blinken: lekken geen groot effect op Europese energieweerbaarheid

De pijpleidingen van Rusland naar Duitsland door de Oostzee zijn niet in gebruik, maar bevatten wel gas. Er wordt vermoed dat er sabotage is gepleegd. Blinken zei op een persconferentie in Washington met zijn Indiase ambtgenoot dat de Verenigde Staten nog geen bewijzen hebben gezien van sabotage. Blinken stelt wel dat als er sabotage gepleegd zou zijn dat dan in niemands belang zou zijn.

Een woordvoerder van de nationale veiligheidsraad van het Witte Huis zei eerder dat de VS klaar staan om te helpen met het onderzoek naar de lekkages.