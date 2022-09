FNV: medewerkers Bijenkorf gaan voor het eerst sinds 1971 staken

Medewerkers van de Bijenkorf gaan staken. Op dinsdag verliep een ultimatum dat vakbond FNV had gesteld. Als de directie niet snel over de brug zou komen met een ‘fatsoenlijke loonsverhoging’, zou het werk worden neergelegd. Dat gebeurt dus binnenkort, aldus FNV. De laatste keer dat er werd gestaakt bij de Bijenkorf was volgens de bond in 1971. Toen ging het om medewerkers van een distributiecentrum in Woerden. Daarvoor was de Februaristaking in 1941 de laatste keer dat het werk werd neergelegd, weet de bond.

Volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen verdienen de medewerkers van de Bijenkorf met 11 tot 12 euro per uur over het algemeen, maar een beetje meer dan het minimumloon. Deze mensen kunnen amper rondkomen, zeker nu de prijzen in de winkels overal hard stijgen. In eerste instantie zou het loon met 10 procent omhoog moeten, maar het liefst zou de bond zien dat minstens 14 euro per uur wordt betaald aan medewerkers.

Bij de Bijenkorf werken in totaal zo’n 2400 mensen. Enkele honderden van hen zijn lid van de vakbond. De Bijenkorf kon niet direct reageren. Het bedrijf maakte eerder bekend bij de voorgestelde loonsverhoging te zullen blijven die berekend is op basis van de ontwikkeling van de koopkracht. ‘De verwachte daling van de koopkracht ligt op 6,8 procent. Met een salarisverhoging van 6 procent dragen we dus bij aan het repareren van het verwachte koopkrachtverlies’, aldus het bedrijf eerder.