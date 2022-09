Uithalers ruim 900 kilo coke in Rotterdam nog drie maanden vast

Het kwartet, mannen uit Rotterdam tussen 26 en 34 jaar oud, werd op 11 september aangehouden na een actie van de Zeehavenpolitie en Douane. Ze probeerden in het havengebied 764 kilo coke uit een container te halen en die van het terrein af te smokkelen.

Naast de cocaïne trof de Douane ook in de buurt een ‘hotelcontainer’ aan waar de verdachten vermoedelijk enige tijd in hebben verbleven. In die container stonden 18 sporttassen gevuld met levensmiddelen. Later is in het onderzoek nog eens 52 en 86 kilo cocaïne in beslag genomen die te herleiden zijn naar deze uithalers. De partij drugs is inmiddels vernietigd.

De verdachten hebben hun acties gefilmd. Deze beelden zal het OM tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak laten zien.