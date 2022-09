Mogelijk sancties Moskou tegen Oekraïens Naftogaz, gasprijs piekt

Als de sancties worden doorgevoerd, zou Naftogaz geen doorvoerrechten meer kunnen betalen. Daardoor zou de gasstroom van Rusland via Oekraïne naar Europa mogelijk stil komen te vallen. De waarschuwing komt te midden van een juridisch geschil over de doorvoer, en enkele uren na het ontstaan van lekken in de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee, een incident waarbij mogelijk sprake is van sabotage.

De gasprijzen sprongen omhoog. De prijs voor een megawattuur gas op de Amsterdamse gasbeurs noteerde dik 19 procent hoger, op 207 euro.