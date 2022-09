Rusland zou aansturen op lagere olieproductie OPEC+-landen

Rusland wil dat de landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten (OPEC+) de olieproductie verminderen om daarmee de olieprijzen te stutten. Rusland zou dit tijdens de volgende vergadering in oktober willen voorstellen, meldden bronnen aan persbureau Reuters. De reductie zou moeten neerkomen op 1 miljoen vaten per dag.

De OPEC+-landen spraken eerder af om per 1 oktober de productie met 100.000 vaten per dag te verlagen. Het is voor het eerst in een jaar tijd dat het kartel de productie vermindert. Met de nieuwe afspraak wordt een eerdere productieverhoging van 100.000 vaten per dag die voor september werd afgesproken teruggedraaid.

Door zorgen over een economische recessie, zwakkere vraag en de coronalockdowns in China zijn de olieprijzen de afgelopen tijd flink gedaald. Dinsdag gingen de prijzen wel omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent duurder op 79,06 dollar per vat en Brentolie, toonaangevend voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, steeg 3,2 procent tot 86,76 dollar per vat.

De OPEC werd in 1960 opgericht door Iran, Irak, Koeweit, Saudi-Arabië en Venezuela om voor ‘stabiele en eerlijke’ prijzen te zorgen. Dat gebeurt door samen af te stemmen hoeveel olie elk land oppompt. Het kartel, met inmiddels dertien leden, werkt sinds 2019 nauw samen met enkele andere olielanden waarvan Rusland de opvallendste is. Andere landen uit de OPEC+, zoals het samenwerkingsverband heeft, zijn bijvoorbeeld Kazachstan en Maleisië.