Europese Commissie: straf voor organisatoren referenda Oekraïne

De Europese Commissie wil deelnemers aan de organisatie van de Russische referenda in de bezette delen van Oekraïne op de sanctielijst van de EU zetten. Ook ‘internationale waarnemers’ die Moskou voor de volksstemming over aansluiting bij Rusland naar Oekraïne heeft gestuurd, komen volgens de woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell in aanmerking voor strafmaatregelen.

Het dagelijks EU-bestuur bereidt een nieuw sanctiepakket voor vanwege de recente ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne, zoals de Russische oproep van reservisten, de dreiging met het gebruik van kernwapens door president Vladimir Poetin en de referenda in de bezette delen van Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja. De EU denkt dat de uitslag van de referenda doorgestoken kaart is en al vaststaat.

Sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 sanctioneert de EU personen en entiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) voor het niet respecteren van de Oekraïense territoriale integriteit. Op die lijst staan momenteel 1206 personen en 108 entiteiten, maar als het aan de Commissie ligt wordt die lijst uitgebreid. De voorstellen van de Commissie voor een nieuw sanctiepakket worden binnenkort verwacht.

Russische olie

Volgens EU-bronnen liggen onder meer een invoerverbod van Russische diamanten en een uitvoerverbod naar Rusland van elektronische componenten die in wapens kunnen worden gebruikt op tafel. Daarnaast is sprake van een prijsplafond voor Russische olie, maar volgens ingewijden zijn de 27 landen het hier niet over eens. De sancties moeten unaniem worden goedgekeurd.

Russische staatsmedia verwachten dat Poetin vrijdag de annexatie van de gebieden officieel zal aankondigen. Dan kan hij iedere Oekraïense beschieting zien als een directe aanval op Russisch grondgebied.