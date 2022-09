Kiev: gaslekken Nord Stream terroristische daad Moskou

De gemelde lekken in de Nord Stream 1 en 2 gaspijpleidingen, die van Rusland naar Europa lopen, zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een ‘terroristische aanval’ door Moskou. Die beschuldiging uitte Oekraïne. ‘Het grootschalige ‘gaslek’ van Nord Stream is niets meer dan een door Rusland geplande terroristische aanval en een daad van agressie jegens de EU’, zei de presidentiële adviseur van Kiev, Mikhaylo Podolyak, op Twitter.

De lekkages kwamen aan het licht nadat de druk in de leidingen was gedaald. Beide leidingen zijn op dit moment niet in gebruik, maar bevatten wel gas. Het is volgens Nord Stream nog niet te voorspellen wanneer het leidingenstelsel weer operationeel is.

De Zweedse nationale seismologische dienst zei eerder via meetstations in Zweden en Denemarken krachtige onderzeese ontploffingen te hebben gemeten in dezelfde gebieden waar lekkages zijn aan de gaspijpleidingen.