Inspecteur ‘overrompeld’: NAM zat bij gesprek met minister Kamp

Bij het gesprek waarin het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) minister Henk Kamp in 2016 wilde bijpraten over het gaswinningsadvies, waren ook de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) en moederbedrijven Shell en ExxonMobil aanwezig. Dat verklaart toenmalig inspecteur-generaal Harry van der Meijden tegenover de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzoekt. Van der Meijden was door de aanwezigheid van de gasmaatschappijen ‘overrompeld’, zegt hij.

Het advies over de gaswinning uit het Groningenveld was nog niet openbaar. Het SodM wilde Kamp (Economische Zaken) en diens ambtenaren alvast inlichten, maar wist niet dat toenmalig NAM-directeur Gerald Schotman, Dick Benschop (Shell) en Joost van Roost (ExxonMobil) ook zouden aanschuiven. Het gesprek was ‘ongemakkelijk’ en ‘onaangenaam’, zegt Van der Meijden.

Het SodM adviseerde dat jaar om de gaswinning verder te verlagen. De NAM was daar toen volgens de oud-inspecteur ‘woedend’ over. ‘Mij werd toegebeten door de directeur van de NAM na afloop: ‘jij bent alleen tevreden als de productie nul is’,’ aldus Van der Meijden.

Het voorval is slechts één voorbeeld uit het verhoor van Van der Meijden waaruit de invloed van de olie- en gasmaatschappijen blijkt op de besluitvorming over Groningen. Van der Meijden verklaarde al dat bij zijn sollicitatiegesprek ook een vertegenwoordiger van de branchevereniging voor olie- en gasbedrijven aanwezig was.