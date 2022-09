ECB-hoofdeconoom waarschuwt voor loon-prijsspiraal

Het buitensporig verhogen van de lonen is niet de juiste reactie op de extreme prijsstijgingen. Dat zei Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens hem zal de hoge inflatie tot uiting komen in hogere lonen. ‘Maar er moet een evenwicht zijn’, waarschuwde hij in een interview met een Oostenrijkse krant.