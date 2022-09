Volgens de eerste uitslagen van de referenda in de bezette Oekraïense gebieden die bij Russische staatsmedia verschijnen, hebben de inwoners voor toetreding tot Rusland gestemd. Bij de regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja zou met een overweldigende meerderheid van meer dan 90 procent zijn gestemd voor toetreding tot de Russische Federatie. In de vier regio’s is tussen de 12 en 22 procent van de stemmen geteld.