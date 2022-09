Mogelijk eerste vrouwelijke premier Italië op zoek naar kabinet

Maar zonder die twee lijkt de zoektocht naar ervaren bewindslieden erg moeilijk. Bovendien zijn Salvini’s Lega en Berlusconi’s Forza Italia nodig om de meerderheid van het rechtse blok overeind te houden. De Fratelli zijn feitelijk voor het grootste deel afgesplitst van de partij van Berlusconi in 2012. Ze vormden een kleine partij zonder bestuurservaring van betekenis. Haar partners in het rechtse blok zullen daar naar verwachting op wijzen en belangrijke posten in het regeringsapparaat opeisen, zoals bijvoorbeeld de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken.

Normaal duurt de vorming van een nieuwe regering ergens tussen de vier en twaalf weken. Formeel begint de formatie pas als de voorzitters van beide kamers van het parlement zijn gekozen. Dat staat gepland op 13 oktober. Twee dagen later is er al een groot probleem. Italië zou dan zijn begrotingsplan voor 2023 in Brussel moeten indienen. Italië heeft grote schulden en de nieuwe regering staat voor enorme crises zoals inflatie en energieschaarste. Ook de moeizame relatie met Brussel en de oorlog in Oekraïne zullen een uitdaging vormen.

Draghi

Meloni heeft volgens Italiaanse media al een heel hartelijk telefoongesprek gehad met premier Mario Draghi. De twee zouden over de opvolging en economische prioriteiten hebben gepraat. Er zijn in Europa grote zorgen over het economische beleid van een eurosceptische regering Meloni.

Meloni heeft met het rechtse blok een comfortabele meerderheid in beide Kamers van het parlement. Haar partners in het blok kregen samen circa 18 procent. In de Italiaanse Tweede Kamer heeft het blok 237 van de 400 zetels verworven en in de Senaat 115 van de 200. Centrumlinks heeft een grote nederlaag geleden en moet het stellen met slechts 84 zetels in het lagerhuis en 44 in de Senaat. De Democratische Partij domineert centrumlinks met 19 procent van de stemmen is de belangrijkste oppositiepartij.

De in 2009 opgerichte succesvolle protestpartij M5S, de Vijfsterrenbeweging, heeft nog de stem van ruim 15 procent van de kiezers weten te krijgen en staat nu op 52 zetels in de Tweede Kamer en 28 in de Eerste. De M5S is de grootste partij in heel het uiterste zuiden van Italië, inclusief Napels en Sicilië, en is de tweede op Sardinië.