Poetin: Rusland verwacht dit jaar recordoogst aan graan

Rusland verwacht dit jaar een recordoogst aan graan. De voorlopige raming staat volgens de Russische president Vladimir Poetin op circa 150 miljoen ton, waarvan 100 miljoen ton tarwe. ‘Dit zal een record zijn in de geschiedenis van Rusland’, aldus Poetin tijdens een televisiebijeenkomst over landbouw.

Rusland beschuldigt westerse landen er al enkele weken van dat die de uitvoer van landbouwproducten belemmeren. Poetin houdt vol dat de situatie een risico vormt voor de wereldwijde voedselzekerheid. Volgens de president is er dit jaar al 138,7 miljoen ton graan geoogst. ‘De levering van ons graan en onze meststoffen aan het buitenland blijft helaas moeilijk,’ zei Poetin. ‘Sancties tegen Rusland kunnen leiden tot een verdere verslechtering van de situatie, tot een wereldwijde voedselcrisis.’

Oekraïne, een van de grootste graanexporteurs ter wereld, moest noodgedwongen bijna alle leveringen stopzetten na de Russische invasie. Sinds juli is vervoer van graan weer mondjesmaat mogelijk. Poetin heeft herhaaldelijk kritiek geuit op het akkoord dat in juli in Istanbul werd bereikt, waarbij de blokkade van de graanexport uit Oekraïne werd opgeheven. Volgens hem gaat dat graan naar Europese in plaats van armere landen. ‘Sinds 23 september gingen slechts vier van de 203 schepen die de havens van Oekraïne verlieten naar de armste landen in het kader van het programma van de Verenigde Naties’, aldus de Russische president.