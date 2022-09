Poetin wil de mensen in de bezette gebieden ‘redden’

De Russische president Vladimir Poetin wil de mensen ‘redden’ in de bezette Oekraïense gebieden waar referenda worden gehouden over aansluiting bij Rusland. Op de laatste dag dat de mensen kunnen stemmen, zei Poetin op televisie dat ‘de hele Russische maatschappij’ gefocust is op die redding.

Hij begon de invasie in februari ook al, om de mensen uit de Donbas te beschermen tegen een ‘genocide’, die het Oekraïense bewind zou uitvoeren. Sinds afgelopen vrijdag kunnen de inwoners van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk, maar ook de mensen in de regio’s Cherson en Zaporizja, stemmen of ze willen dat hun gebied zich aansluit bij de Russische Federatie. Als Rusland die gebieden annexeert, heeft het zo’n 20 procent van Oekraïne in handen, inclusief de Krim.

De Oekraïense regering en haar bondgenoten denken dat de volksraadplegingen doorgestoken kaart zijn en dat de uitslag al vaststaat. Als Poetin de regio’s annexeert, kan hij iedere Oekraïense beschieting zien als een directe aanval op Russisch grondgebied. De president heeft gedreigd kernwapens te kunnen gebruiken om zijn territorium te verdedigen.

De stembussen in de vier Oekraïense bezette gebieden sluiten dinsdag. Het Britse ministerie van Defensie verwacht dat Poetin vrijdag definitief de annexatie bekend zal maken tijdens een toespraak in het parlement.