2000 ondernemers die coronasteun moeten terugbetalen onbereikbaar

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft moeite met het terugvorderen van te veel betaalde coronasteun van ongeveer 2000 ondernemers. Zij reageren niet op mails, brieven of belpogingen over het geld. De uitvoeringsorganisatie draagt de vorderingen dit jaar over aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).