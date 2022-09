117 nieuwe mensen met corona opgenomen in ziekenhuis

Afgelopen etmaal zijn er 117 nieuwe patiënten met corona opgenomen in een Nederlands ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal nieuwe opnames sinds 5 augustus.

In totaal liggen er momenteel 631 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er dertig meer dan maandag. De stijging van het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen ging minder snel dan het aantal nieuwe opnames, omdat er ook mensen de afdelingen mochten verlaten.