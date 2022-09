Paul van Meenen gaat D66-lijst Eerste Kamer trekken

D66-leden hebben Tweede Kamerlid Paul van Meenen gekozen tot nieuwe lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar. Dat heeft de partij bekendgemaakt. Huidig Eerste Kamerlid Carla Moonen had zich ook kandidaat gesteld. Van Meenen is bekend in de partij omdat hij jarenlang het woord voerde op het voor D66 belangrijke onderwerp onderwijs.

Van de dik 3000 D66-leden die een stem uitbrachten, koos iets meer dan 57 procent voor Van Meenen. Hij wil leiding geven aan de D66-fractie in de senaat ‘met politieke kalmte en inhoudelijke scherpte’. Eerder zei hij al dat de hoge werkdruk in de Tweede Kamer ook een rol speelde bij zijn besluit om een gooi te doen naar het senaatslijsttrekkerschap.

Moonen feliciteert haar tegenkandidaat, en is trots op de 40 procent van de stemmen die ze zelf ontving. Ook partijleider Sigrid Kaag feliciteert Van Meenen. ‘Paul is een ervaren volksvertegenwoordiger, en een echte partijman die overal in het land graag gezien is.’

Getrapte verkiezing

Van Meenen wierp zich in 2018 ook in de strijd om het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer, na het vertrek van toenmalig D66-leider Alexander Pechtold. De fractie koos uiteindelijk voor Rob Jetten.

De Eerste Kamerverkiezing wordt eind mei volgend jaar gehouden. De senaatsleden worden gekozen door leden van de Provinciale Staten, die in maart zelf gekozen worden door het volk. Dit wordt een getrapte verkiezing genoemd.