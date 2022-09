Peiling: PvdA profiteert van beloofde hulp op Prinsjesdag

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie worden allerminst beloond voor de op Prinsjesdag beloofde hulp bij het verbeteren van de koopkracht. In een peiling van EenVandaag en onderzoeksbureau Ipsos is het vooral de PvdA die profiteert. De partij krijgt er vier zetels bij in vergelijking met de peiling van een maand geleden.